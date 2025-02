GALERII Poola seimi esimees: oleme ka Põhja-Euroopa riik

«Me oleme siin pigem grupp sõpru. Ma tean, et sõpruse sidumine poliitikaga on libe tee, aga me peame toimima ühtse rusikana ja näitama Putinile, et ta ei suuda meid lõhestada. Poola on uhke põhjariik ja Balti riik,» sõnas Poola seimi esimees Szymon Hołownia.