Konverents «Kliinik 2025» küsib, kuidas peaks rasvumist ennetama. Jagab aga ka uusi arengusuundi meditsiinis

Sel pildil ei ole vastust küsimusele, kuidas rasvumist ennetada. Pildil on hoopis Tartu ülikooli farmatseutilise tehnoloogia nooremteadur Kristiine Roostar, kes räägib konverentsil personaliseeritud tablettidest, mida sel pildil trükib farmaatisainstituudi teaduslabori 3D-printer.

4. veebruaril Vanemuise kontserdimajas algava konverentsi «Kliinik 2025» esinejad räägivad rahvastiku terviseprobleemidest, nagu vaimse tervise mured ja rasvumine, ning meditsiini uutest arengusuundadest. Konverentsile on registreerunud üle 750 osaleja ning see on meditsiinivaldkonna üks suuremaid Eestis.