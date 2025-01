Jaanus Uiga: sünkroniseerimine ei tekita elektrikatkestusi

Sünkroniseerimine Mandri-Euroopa võrkudega on aastatepikkuse ettevalmistuse tulemus, kus on arvestatud kõigi võimalike riskidega. Eesti, Läti, Leedu ja Poola on Euroopa Liidu toel investeerinud üle 1,6 miljardi euro taristu arendamisse ja tõrgeteta ülemineku tagamisse. Eestis on sünkroniseerimiseks tehtud investeeringud summas 298 miljonit eurot, mis on tugevdanud meie elektrisüsteemi töökindlust.

Näiteks on meie elektrisüsteemi täiendatud uute sünkroonkompensaatoritega, mis aitavad hoida sagedust ja stabiilsust. Lisaks on Eestis ja teistes Balti riikides piisavalt juhitavaid tootmisvõimsusi, et katta ka suurimad tiputarbimised. Eesti süsteemi juhitavad tootmisvõimsused ulatuvad 1800 megavatini, samal ajal kui kõige suurem talvine tarbimine on üksikutele tundidel olnud kuni 1600 megavatti. See tähendab, et ka väga külmal talvepäeval on võimsust piisavalt. Talvine keskmine tarbimine on umbes 1100 megavatti.

Kodutarbijad ei pea midagi teisiti tegema

Kuna sünkroniseerimine on põhjalikult planeeritud, ei ole tavainimesel vaja sel päeval midagi tavapärasest erinevat ette võtta. Tarbida saab nii nagu alati: kui oled harjunud hommikul esimese asjana kohvi või teed tegema, tee seda julgelt ka 8. ja 9. veebruari hommikul. Samuti pole vaja karta elektri kõikumise pärast ja seadmeid pole vaja vooluvõrgust välja võtta.

Väga levinud paistab olevat müüt, et sünkroniseerimine toob kindlasti kaasa elektrikatkestused. See ei vasta tõele. Protsess on ette valmistatud nii, et tarbijad muutust ei märka.