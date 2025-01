Elroni rong jõuab esmakordselt Riia keskraudteejaama

Katsesõidud on vajalikud Eestis kasutatavate rongide sertifitseerimiseks Läti raudteedel, et saaks käivitada Tartu ja Riia vahelise otseühenduse.

«Oleme jõudmas Tartu – Riia reisirongiliini avamise ettevalmistamisel uude etappi, kus katsetame Eestis kasutatavaid Stadler Flirt ronge Läti raudteedel,» ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis. «Esmalt toimuvad katsesõidud 2-vagunilise diiselrongiga, seejärel ka 3-vagunilise koosseisuga. Luba katsesõitudeks kehtib juunikuuni, et vajadusel oleks võimalik teha ka täiendavaid teste.»

Märt Ehrenpreisi sõnul on katsesõidud oluliseks osaks Eestis kasutatavate Stadler Flirt reisirongide sertifitseerimisel Läti raudteedel sõitmiseks. Plaanime Tartu – Riia liini käivitada suvel, täpne kuupäev sõltub just sertifitseerimise edukusest, lisas ta.

Jaanuaris auditeerisid Elronit ja selle tööprotsesse Läti Vabariigi raudtee tehniline inspektsioon (Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija) ja Euroopa Liidu raudteeamet (ERA) mis menetleb Tartu – Riia liini käivitamiseks vajalikku ohutussertifikaati. Jaanuari keskel väljastas Läti Vabariigi raudtee tehniline inspektsioon AS Eesti Liinirongidele (Elron) loa katsesõitudeks Valga – Riia vahelisel raudteelõigul.

Eestis kasutatavate Stadler Flirt rongide Läti raudteel sertifitseerimisse on kaasatud nii Läti Vabariigi raudtee tehniline inspektsioon (Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija), Euroopa Liidu raudteeamet, Eesti tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet kui ka erinevad raudteevaldkonnas sertifitseerimisteenust pakkuvad ettevõtted.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2024. aastal tehti Elroni rongidega 7,93 miljonit sõitu.