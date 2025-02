INTERVJUU Ragnar Klavani selja taga olev Andres Birnbaum: jalgpalliklubid tegutsevad praegu nagu omaette siloaukudes

Eesti jalgpalli liidu presidendiks pürgiv, Eesti üks parimaid jalgpallureid Ragnar Klavan avalikustas hiljuti oma programmi ja visioonid, mida ta kavatseb presidendiks valituna ellu viia. Ka tegi ta teatavaks mõne oma tiimiliikme, kelle seas on ka Andres Birnbaum. Kes ta on ja mis on tema roll? Mida arvavad Klavani tiimi koosseisust ja programmist aga Tartu jalgpalliklubid?