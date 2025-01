Varakevadiselt soe jaanuar on ärgitanud mõned julgemad taimed pungi paisutama ja õisi avama. Vahtrad on lasknud mahla voolama, siin-seal on näha pajuurbi ja lumikellukesi, Tartu raekoja seina ääres on ennast avanud kollane aedkannike. Õitsemist võib märgata ka ülikooli botaanikaaias jalutaja.