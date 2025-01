Aastakümneid tühjalt seisnud ühiselamusse tuleb hooldekodu

Uus hooldekodu hakkab tegutsema kaubamärgi Seniorplus Eakatekodud all. Selle firma all hooldekodusid on Eestis veel kolm: Raplamaal Kehtnas, Järvakandis ja Lokutal. Jõgeva piirkonnas on hooldekodukohtadest puudus, praegustes hooldekodudes on järjekorrad pikad, märkis Seniorplusi kodude juht Mait Mäe.