GALERII Siuru saalid lubavad teha mis tahes üritusi

Milliseid võimalusi pakuvad keskparki kavandatava südalinna tulevase kultuurikeskuse saalid? Sellele küsimusele said vastuse need, kes kogunesid kolmapäeval sarja «Räägime Siurust» kolmandale koosistumisele. See toimus linnamuuseumi saalis ja oli senistest kõige rahvarohkem.