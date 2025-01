Tartumaa iduettevõtted tegid mullu 254 miljonit eurot käivet

Startup Estonia regionaalse iduettevõtluse projektijuht Elina Dubova sõnas, et Tartumaa idusektor edestas mullu Eesti idusektori keskmist mitme näitaja osas. «Kui Eesti idusektori käive kasvas mullu 15 protsenti, siis Tartumaal ulatus kasv üle 25 protsendi. Ka kaasatud investeeringute mahus demonstreeriti muljeidavaldavaid tulemusi. Eestis tervikuna oli kaasatud investeerimistehingute arv ja nende kogumaht mullu langenud, kuid Tartumaal on mõlemad kasvanud, kusjuures rahastamistehingute summa on kasvanud vähemalt kaks korda,» märkis Dubova.