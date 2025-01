Tark Tartu Maailma viiest miljardist internetikasutajast igaüks istub otsekui prügimäel

Pildi lõi tehisintellekt, jutustades sellest, et arvutid ja nutiseadmed, ettevõtete andmebaasid ning igapäevaelu targad masinad koguvad ja analüüsivad igal ajahetkel tohutul hulgal andmeid, millest üks osa osutub peagi prügiks. Serveripargid üle maailma aga huugavad.

Aasta alguse võiks pühendada korraloomisele. Kui ebaolulisi asju või lihtsalt prügi ees ei vedele, on hea uute tegemistega edasi minna. Enamasti ollakse harjunud, et korrastatud keskkond on norm. Nii kodus, kontoris kui ka väljas maastikul või tänavail liikudes.