Olen hästi teadlik, et argument «linn on linn, mitte mets või võsa» kohtab massilist väljanaermist. Mitmekesisuse kuulutajad ironiseerivad oma taimi külvates selle üle juba ette. Kuigi irooniaks pole mingit põhjust.

Inimesed ei ela linnas mitte parkide, vaid hoonete pärast. See tähendab, et selle pärast, mis neis hooneis tehakse. Kui see poleks nii, elaksid nad metsas või metsa serval keset liigilist mitmekesisust ja linnulaulu. Ning kes seda soovib, teeb seda nüüdki. Kummatigi eelistab osa inimesi linna, st neid paiku, kuhu on kokku kuhjunud palju maju ja teid-tänavaid, kus öösiti põlevad tänavalaternad ning õhtul võib kohvikusse minna.