juhtkiri Kus me tegelikult elame?

Rahul pole maarahvas, rahul pole linlased ja kuidas ka ei vaata, ei tundu nüüdseks pea kaheksa aastat tagasi tehtud haldusreformi tulemus küllaldane. Mõned omavalitsused on küll suuremad ja mõned ka varasemast tugevamad, kuid isegi riigi suuruselt teine linn Tartu viriseb, et ei tule rahaga välja ja laenab juurde. Häda on selle pärast, et omavalitsusele riigi poolt lisanduvate ülesannetega ei käi alati raha kaasa, mure on selle pärast, et aastatega kogunenud investeeringunälg on kustutamata. Jutt ei ole Siurust, jutt on pigem haridusasutuste pikast remondijärjekorrast.