Tartu ülikooli teadlased edendavad kriisivalmidust

Valmisolek kriisideks on üha asjakohasem arvestades sõjakriisi, rünnakuid kriitilisele taristule ja äärmuslike ilmaolude sagenemist. Kriisivalmidus hõlmab meetmete planeerimist ja juhtimist, et vähendada kriiside tagajärgi inimestele ja elutähtsatele süsteemidele. Tartu ülikooli riski ja kerksuse uurimisrühm osaleb Euroopa Liidu teadusprojektis Synergies, mille eesmärk on edendada valmisolekukultuuri.