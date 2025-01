Tartu Uue Teatri lavastuse trupp kannab täna ette Noor-Eesti manifesti

Manifesti ettelugemine on seotud teatri uuslavastusega «HYMN». Noorusest ja noortest rääkiv lavastus esietendub veebruari lõpus ning selle toovad välja autor-lavastaja Jarmo Reha ja dramaturg Aare Pilv. Lavastuse ettevalmistamisega seotult on Reha ja Pilv algatanud petitsiooni, mille eesmärk on muuta Noor-Eesti manifest kohustuslikuks lugemiseks riigikogu liikmetele.

«Kui tulevik tundub ebakindel ning puudu on ka ühisest visioonist meie riigile, siis tekkis küsimus: kuidas me üldse riigina algasime? Kui me räägime kärbetest ja kokkuhoiust ning kultuur ja haridus on see, mis vaeslapse rollis tundub olevat – kes hoidsid elus ideed meie riigist ja kes panid aluse meie rahvuskultuurile? Noored – need, kes unistasid. Kahjuks on noored need, kelle hääl on kadunud ja kõrvale jäetud meie juhtivate organite poolt,» selgitas lavastaja Jarmo Reha algatuse loomise tagamaid.

Noor-Eesti kirjandusliku rühmituse 1905. aastal kirjutatud manifesti pealkirjaga «Noorte püüded» kirjutas 21-aastane Gustav Suits. Tekst kutsub ühtsustundele ja üksteisemõistmisele ning sealt on pärit ka kuulus fraas «Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks!».

Reha ja Pilve sõnul on tegu sümboolse tähendusega algatusega, mille eesmärk on tõmmata tähelepanu sellele, et meie riigile ja kaasaegsele kultuurile on aluse pannud noored ja et ka tulevikus teevad seda ainult noored. Rahvaalgatuse loojad soovivad, et noorte hääl oleks ühiskonnas rohkem kuuldav ja kuulatud.

Lugemine toimub Tartu Uue Teatri Instagrami kontol 29. jaanuaril algusega kell 17 ning jääb hiljem järelvaadatavaks. Teksti loevad ette Jarmo Reha, Aare Pilv, Grete Jürgenson, Kirill Havanski ja Juhan Soon.

Algatus kogus algul allkirju 27. jaanuarini, kuid tähtaega on pikendatud 5. maini rahvaalgatus.ee platvormil. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Eesti elanikud. Hetkel on algatus kogunud umbes 300 allkirja. Tuhande allkirja täitumisel peab riigikogu juhatus otsustama, kas võtta algatus riigikogus menetlusse.