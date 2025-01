Linnaraamatukogu kõige pikemas raamatujärjekorras ootab praegu üle saja lugeja

Nii nagu ilmneb üleriigilisest raamatute laenutusstatistikast, mille on koostanud Eesti rahvusraamatukogu, paistab ka Tartu linnaraamatukogu tabelitest, et möödunud aasta laenutuste tipus on Sven Mikseri romaan «Vareda». Praegu ootab seda järjekorras 62 tartlasest lugejat.