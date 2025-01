Karin Ossipova: mida teha siis, kui enam kodulaenu maksta ei jõua?

Samas, kui on väga selge, et konkreetse koduga seotud kulud käivad üle jõu ka kaugemas tulevikus, tuleb ajutiste leevenduste asemel otsida püsivaid lahendusi. Loobuda olemasolevast kodust väiksema ja odavama kasuks on paljudele kindlasti ebamugav ja raske otsus, kuid sageli ainuõige ja kasulik valik. Kui laenuvõtja ei suuda püsivasse makseraskusse sattudes ise sellist käiku ette võtta, võib see lõppeda sellega, et laenutagatise müügi otsuse teeb pank.