Eili Arula: Ajutise sandi itk ehk Kuidas karkudega turuhoonesse pääseda?

Kuidas on võimalik, et keset uut, siledat spordisaali põrandat on mingi paarisentimeetrine plank ja kuidas see mulle talla alla sattus? Nii mõtlesin mullu 16. novembril Jõgeva spordihoone põrandal lebades pärast röögatut valu, mis käis hetk varem läbi mu vasaku labajala. Pikali jalast kinni hoides ja ringi vaadates selgus, et põrandal ei olnudki ühtki planku. Aga mille peale ma siis astusin?