Uisuväljak nõuab nigela talve tõttu varasemast kõvasti rohkem hoolt

«See on uus reaalsus, millega peame leppima,» ütles jäämeister Toomas Õige, kes parajasti uisuväljakult vett koristas. «Et jää uisutamiskõlblikuna säiliks, tuleb soe vesi sealt võimalikult kiiresti ära lükata.»

Seni on see jäämeistritel õnnestunud ning Õige sõnul on kõik huvilised ka uisutama pääsenud. Näiteks käis üks koolirühm teisipäeva hommikupoolikul uisurõõme nautimas laulupeo vihmakeepides.