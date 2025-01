Mänguasjamuuseum ootab lapsevanemaid tarkuseteri noppima

Kolmapäeval, 5. veebruaril kell 10 toimuvale hommikuloengule, kus räägitakse beebide esmaabist, on külas esmaabikoolitaja Viivika Padar. Juttu tehakse just neist esmaabi teemadest, mis võivad ette tulla beebide ja väikelaste puhul – ennetus, põletus ja trauma, võõrkeha hingamisteedes, ninas ja kõrvas. Pärast 30-minutilist seminariosa on võimalik beebinuku peal harjutada ka südamemassaaži ja hingatamist.