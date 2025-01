Ametnikud avastasid Tartu kortermajades palju gaasilekkeid ja eluohtlikke vannitube

Üle Eesti kontrolliti 2024. aastal eluruumi gaasipaigaldiste kontrollijate poolt kokku 18682 gaasipaigaldist, millest vastas nõuetele 14509 ehk 77,7 protsenti. Vingugaasianduri kohustuse täitmisega on Tartus olukord sarnane Põhja-Eestiga – andur on olemas 73 protsendil korteritest.

Ruumis, mis on liiga väike või kus puudub ventilatsioon, ei saa gaasiseade gaasi põletamiseks piisavalt õhku. Kui õhku ei jätku, hakkab põlemisel tekkima vingugaas, mis on ohtlik inimese tervisele ja elule. Seetõttu on väga oluline, et ruumis, kus asub gaasiseade, on väga hea ventilatsioon.