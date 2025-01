Tartu vaim on uudsuse vaim. Tartlastena vaatame alati tulevikku. Kui terve maailm liigub mobiilikesksetele lahendustele, siis miks ei liiguks sinna ka Tartu? Kujutage ette, et kõik linnaeluks vajalik on taskus olemas. Kiirelt, mugavalt ja tõhusalt.

Suure infokoguse tõttu on olulised teenused ja teave praegu paraku keeruliselt kättesaadavad, kuna need on jaotatud erinevate rakenduste ja platvormide vahel. Kas tõesti peavad kodanikud raiskama aega lõputus segaduses navigeerimisele, kui saaksime pakkuda lihtsamat ja tõhusamat lahendust? Meie vajame ühte tõelist digitaalset kaaslast, linnaäppi, mis koondaks kõik vajaminevad teenused ühte kohta. See pole ainult tehnoloogiline uuendus, vaid samm tõhusama ühiskonna poole, kus iga inimene tunneb, et avalikud teenused on tõepoolest tema jaoks loodud.