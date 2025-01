ARVUSTUS Lavastus kirjanik Ellen Niidust täidab publiku hinge soojusega

Eelkõige hakkab silma peategelase südantsoojendav headus, mida ta jagab lahkelt nii neile, kellega satub kokku elus, kui neilegi, keda võib kohata tema raamatutes. Kõige ilusamad on aga need hetked, kus seda headust jagub peategelasel ka iseendale, et oma valikute tagajärgedega rahus elada ja täitumata unistustega leppida.