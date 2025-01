Enriko Talvistu: kolme allamineku mäe juhtum

Eks kõla see sellise järjekordse krimka algusena, aga midagi ometi selles on. Kesklinnas on vähe krunte, kuhu oleks võimalik ehitada eramu või villa. Päeva, algselt Päikese (Sonnenstrasse) tänav oli Karlova mõisa maade see osa, millele ehitati n-ö suvemõis ehk suvine puhkamispaik linnast väsinud ülikutele. Vaevalt kilomeeter eem­al, aga siiski linna äär ja edasi Karlova mõisa põllud.