Vesises kohas kulgev matkarada hõljub nüüd pontoonidel

Kolme kilomeetri pikkune Tammeluha matkarada asub Kaiu ja Jõemõisa järve vahelisel maaribal ning kulgeb üle luhaniidu. Osa rajast on 600 meetri pikkune laudtee, mis viib matkajad luhtade vahele jäävale kõrgemale maatükile ehk Pedassaarele.

RMK Jõgevamaa külastusala juht Andri Plato rääkis, et varem oli matkarada pea aasta ringi läbimatu. «Kevadeti suurvee aegu oli see alatihti üle ujutatud,» selgitas ta. «Aga piisas näiteks ka mõnest tugevamast suvisest vihmahoost, et rada polnud enam võimalik kuiva jalaga läbida.»