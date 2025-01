Prantsusmaa suurimal tõsielufilmide festivalil linastub kolm Lõuna-Eesti elu kajastavat lühifilmintaali

FIPADOC on Prantsusmaa suurim rahvusvaheline tõsielufilmide festival, mis toimub igal aastal Biarritzis. Lühifilmide võistlusprogrammi pääsesid Ülo Pikkovi «Õmblusmasin», Eva Kübara «Hilda Ha. Võrgust väljas» ja Carl Olssoni «Maja», mis valiti välja enam kui 500 filmi hulgast. Kokku võistleb lühifilmide rahvusvahelises programmis 30 teost, mille seas on ka need kolm Eesti filmi.

Filmikogumiku kuraator Kaarel Kuurmaa märkis, et FIPADOC on Atlandi ookeani ääres aset leidev noor, dünaamiline ja tähtsust kasvatav festival, mis on eriti tähtis suures prantsuskeelses kultuuriruumis.

«Et selle ühte võistlusprogrammi on valitud korraga koguni kolm Eesti filmi on tõeliselt harukordne ja tore kokkusattumus,» lisas ta.

Kõik kolm filmi kuuluvad Ellujäämise Kunstide dokprogrammi raames valminud lühifilmide kogumikku «Metsik lõuna». See koondab kaheksa lugu Tartust ja Lõuna-Eestist, kus püütakse tabada ellujäämise kunstide nippe ja saladusi. Ülo Pikkovi film «Õmblusmasin» on lugu Petseri linnast ja sealsetest inimestest jutustatuna režissööri vanavanaema elusaatuse kaudu. «Hilda Ha. Võrgust väljas» kujutab ühe saksa naise elu ilma vee ja elektrita, omaehitatud väikeses majas Lõuna-Eestis. «Maja» on film, mis illustreerib ühe Tartu Annelinna kortermaja elanikke selle arhitektuuri toel.

FIPADOC on Euroopa üks tähtsamaid dokumentaalfilmidele keskenduvaid festivale, mis sel aastal toimub 24. jaanuarist 1. veebruarini.

Filmi «Õmblusmasin» režissöör on Ülo Pikkov, helilooja Mari Kalkun, helirežissöör Horret Kuus.

Filmi tootis Silmviburlane ja see on valminud Eesti filmiinstituudi, SA Tartu 2024 ja kultuurkapitali toel.

Filmi «Hilda Ha. Võrgust välja» režissöör on Eva Kübar, helilooja Ann Reimann, operaator Aivo Rannik, monteerija Nele Aunap ja produtsent Alvar Reinumägi.

Filmi tootis OÜ​ McQueen ja see on valminud Eesti filmiinstituudi, SA Tartu 2024 ja kultuurkapitali toel.

Filmi «Maja» režissöör on Carl Olsson, helilooja Ann Reimann, operaator Mathias Docker Petersen, monteerija Carl Olsson ja produtsent Ivo Felt.

Filmi tootis OÜ Allfilm ja see on valminud Eesti filmiinstituudi, SA Tartu 2024 ja kultuurkapitali toel.