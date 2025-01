Prantsusmaa suurimal dokfilmide festivalil linastub kolm Lõuna-Eesti elu kajastavat lühidokumentaali

FIPADOC on Prantsusmaa suurim rahvusvaheline dokumentaalfilmide festival, mis toimub igal aastal Biarritzis. Lühifilmide võistlusprogrammi pääsesid Ülo Pikkovi «Õmblusmasin», Eva Kübara «Hilda Ha. Võrgust väljas» ja Carl Olssoni «Maja», mis valiti välja enam kui 500 lühifilmi hulgast. Kokku võistleb lühifilmide rahvusvahelises programmis 30 teost, mille seas on ka need kolm Eesti filmi.