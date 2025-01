GALERII Linnamuuseum tutvustab Eesti kunstiajalukku jälje jätnud baltisaksa perekonda

«Parafraseerides ühte kuulsat filmilauset: meie muuseumil on mitmeid salme, aga refrääniks jääb alati baltisaksa ajalugu,» ütles linnamuuseumi direktor Risto Lehiste. «Põhjuseks on ilmselgelt see, et sajandeid siin koos elanud rahvaste ajalugu omavahel paratamatult põimub ja selle tulemuseks on väga rikas kultuuripärand, arenenud linn ja põnev ajalugu.»