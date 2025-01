Kultuuripealinna aeg sai läbi, aga noorteprogramm jätkub siiski uue lennuga

Noorteprogramm Extended toimub juba neljandat aastat ning kokku on sellest osa võtnud üle 70 noore. Programmi läbinud on korraldanud pea 30 üritust, millest on osa saanud umbes 17 000 Eesti noort. Töö jätkub, sest uude lendu kandideeris 60 noort, kellest osutus valituks 26. Nüüdset programmi juhendavad varasemate lendude lõpetanud.