Jaanuari viimane nädalalõpp on üsna kevadise hõnguga, kuid päikest ei saa veel võtta, sest ta on enamasti pilvede taga. Sompus ja rõske ilm. Küll aga saab lasta endale paista kultuurilist valgust mitmesugustel üritustel muuseumides ja raamatukogudes, kus on mõnusalt soe.