Konverentsile on oodatud kõik, kes tunnevad sidet kirjanduse, lugemise, raamatute ja ka ajakirjandusega. Päeva esimeses pooles tulevad kuulajate ette erinevate valdkondade esindajad, kes on seotud lugemise ja kirjasõnaga. Cristina Kroon on ajuteadlane ja tema ettekanne «Kirjanduse maagia – lugemise nähtamatu mõju ajule» aitab mõista, mil viisil mõjutab lugemine meie ajutegevust.