INTERVJUU Šoti politoloog kaevab arhiivihämarusest välja ülikoolilinna ajalugu

Et uurida Romanovite impeeriumi ning selle võimu alla kuulunud alade poliitilist kujunemist 19. sajandil, on Catherine Helen Gibson rahvusarhiivis veetnud rohkem tunde, kui jõuaks kokku lugeda. Seeläbi on ta jälile jõudnud ka mitmele värvikale seigale Tartu ajaloos.