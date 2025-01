Tartumaalt pärit iduettevõtja ja investor tunnistati Eesti parimateks

Peaminister Kristen Michal ütles avakõnes, et idufirmad moodustavad peaaegu 4% Eesti SKT-st, veel mõni aeg tagasi oli see näitaja aga 1,5%. «Selline kasv näitab valdkonna tähtsust Eesti majandusele ja meie inimestele, ka rahvusvaheliselt. Kuid mitte ainult oma uuenduslikkuse tõttu, vaid ka Eesti kui tehnoloogialiidri maine tugevdamisel maailmas,» ütles Michal. Ta lisas, et viimased aastad on olnud keerulised kõigile, kuid Eesti iduettevõtted mitte ainult ei ole tormi üle elanud, vaid on sellest tugevamana välja tulnud.