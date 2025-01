Poolsada mitmes eas naist ja meest võttis istet näituse «Viltuse maja saladused» toas, mis on täidetud Suurbritannia kunstnike Simon ja Tom Bloori värviderohke teosega «Kas tänaval on ilu?». Selle seintele on lubatud näitusekülastajail eriliste kriidikuubikutega kritseldada kõike, mis pähe tuleb. Nii nagu sarja esimesel koosviibimisel 13. jaanuaril linnaraamatukogu saalis, tegi nüüdki sissejuhatuse Siuru juht Aavo Kokk.