Tartu tulemine Emajõgi kandis oma kallaste vahel vett ka Mater Aquarumi ja Embecka nime all

Emajõgi, Emavesi, Emaläte on nimed, mis kirjeldavad Tartut läbiva Eesti suurima vesikonnaga veeteed, mida tänu nimele peetakse peaaegu et pühaks. See toetub eestikeelse nimetamise osas kirjalikele allikatele, mille algus on pigem 19. sajandi rahvusliku romantismi tekkes ehk Friedrich Robert Faehlmanni kunstmuistendites. Nende hulgast ei puudu ka Emajõe tekkimine loomade kaevetöödest kõigevägevama käsul.