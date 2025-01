Kava nimetada Ansip aukodanikuks pälvis volikogus kriitikat

Andrus Ansipi (pildi) esitas aukodaniku tiitli saajaks Tartu linnapea Urmas Klaas. Volikogu ees selgitas linnapea Klaas eile kõigepealt, miks kandidaadid aukodaniku tiitlit väärt on. Klaas ütles, et Ansip on olnud linnapea ja pikima ametiajaga peaminister, samuti Euroopa Komisjoni asepresident ja europarlamendi liige.