Juhtkiri Vallavõimu 16 korteriga häbiplekk

Saialille 37 pidi esialgse planeeringu järgi olema sarnane, nagu ümberkaudsed eramud, kuid nüüd on selge, et ses kahekorruselises majas on 16 korterit.

Tartu Postimees on aastate jooksul kirjutanud paljudest juhtumitest, kus detailplaneeringu mõte ja sellega kaasnev ühiskondlik ootus, kui pateetiliselt väljenduda, on grotesksesse vastuollu läinud. Tartu näitel on mõni maja saetud madalamaks, mõnel puhul on asi päädinud kiratseva viinamarjaistandusega, mõnel juhul on karjuv tahtmine nõuda kohale buldooser, kuigi ka tagantjärele saab ju pabereid korda ajada. Aga neil puhkudel kerkib ka mihhailkõlvartlik küsimus, kuidas me suutsime selle asja nii korraldada.