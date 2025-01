Erikoolide liitmisel tekitab suurima küsimuse 380-kilomeetrine vahemaa

Kuigi hariduslike erivajadustega (HEV) lapsi on koolides aastate jooksul vähemaks jäänud, ei kavatse riik neile mõeldud õppeasutuste hulka veel kärpida. Nii tuligi haridus- ja teadusministeerium mõttele, et kulusid aitaks kokku hoida seegi, kui seitse sellist kooli kokku liita nii, et õppetöö neis jätkub, kuid ühise juhtimise all.