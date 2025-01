Kliinikumi teadus- ja arenduskonverents jagab edulugusid ja avastusi innovatsiooni alal

Ülikoolihaigla eripära on see, et igapäevase ravitöö kõrval toimub seal õppe- ja teadustöö ning seepärast leiab Tartu ülikooli kliinikumis kord aastas aset ka teadus- ja arenduskonverents, kus on võimalik kuulata 2024. aastal doktoritöö kaitsnud töötajate ettekandeid, teadus-, arendus- ja innovatsiooniprojektide avastusi ja edulugusid ning koolituskogemusi välisriikides.