Koduta loomade varjupaika tabas iga-aastane koeralaine

Miks just talvisel ajal koeri varjupaika rohkem tuuakse, sellele on ühest põhjust keeruline leida, nentis Tartu koduta loomade varjupaiga töötaja Annika Mölder. Ta välistas võimaluse, et need võiksid olla nii-öelda jõulukingiks saadud koerad, kelle inimesed pärast pühi loovutavad, sest enamasti satuvad varjupaika täiskasvanud koerad, aga kinkida eelistatakse siiski pigem kutsikaid.

«See on igal aastal täiesti tavapärane muster, et kui ilmad muutuvad jahedamaks ja lumi tuleb maha, hakkab meile rohkem koeri tulema. Väga keeruline on leida konkreetset põhjust ja oletama ei taha siin ka hakata,» sõnas Mölder. «Päris nii ei ole, et talvel kukuvad eakamad inimesed luud puruks ja lemmikud tuuakse siia. Koerad jõuavad meile erinevatel põhjustel, aga miskipärast lihtsalt nii on, et kui kasse on vähem, tuleb rohkem koeri, ja siis jälle vastupidi.»