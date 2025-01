Linn paneb tänavu kultuuri ja noorsootöö alla pool miljonit eurot

On tulemas sündmusterohke aasta, ütles linna kultuuriosakonna juhataja Sten Svetljakov . «Tartu linnas toimub sel aastal mitmeid rahvusvahelisi kultuurisündmusi ja kõrgetasemelisi spordivõistlusi. Viimastel on võimalik näha eri alade maailma tippe, kuid toimub ka erinevad rahvaspordisündmuseid, mis aitavad kaasa liikumise edendamisele. Nii mitmedki toetust saanud sündmused on päris uued ja suurte tulevikuambitsioonidega,» selgitas Svetljakov.