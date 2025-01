Papikonteineris hukkunud mehe surma uurimine sai punkti

Õnnetuse järel ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Külli Saks detsembris, et esialgsed kogutud tõendid viitavad sellele, et mehe konteineris viibimise ajal võis keegi seda teadmata pressi tööle panna. Surma põhjuse tuvastamiseks määrati kohtuarstlik ekspertiis, mida viis läbi Eesti kohtuekspertiisi instituut. Hukkunul ei olnud Tartus kindlat elukohta, lisas Saks 11. detsembril​.

Ka nüüd märkis Külli Saks, et kohtuarstliku ekspertiisiakti põhjal tuvastas ekspert, et kannatanul esinenud eluohtlikud vigastused olid kõik sellise iseloomuga, mille võis tekitada konteineri press. Seejuures viitavad kõik uurimise käigus kogutud tõendid sellele, et tegu oli õnnetusjuhtumiga.