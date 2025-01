Martin Hallik on Tartu Ülikooli endine õppeprorektor ja raamatukogu direktor, kes on viimastel aastatel tegutsenud erasektoris ringmajanduse ja keskkonnateenuste valdkonnas.

Tema mitmekülgne kogemus nii ringmajanduse, hariduse, juhtimise kui ka ettevõtluse vallas, tugevdab oluliselt erakonna võimekust, leidis Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk. «Martin Halliku teadmised ja kogemused on linna arengu seisukohalt olulise väärtusega. Tema visioon Tartu tulevikust on dünaamiline ja jätkusuutlik ning see ühtib meie erakonna nägemusega ülikoolilinnast,» sõnas Kokk.