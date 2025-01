Tartu Agro juht riigi väidetavast kavast: see on meie hävitamine

Tartu Agro juht Andres Härm leiab, et riik on tema juhitava ettevõttega käitunud ebaõiglaselt.

Väidetavalt tahab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) Tartu Agro kasutatavad maad 51 tükiks jagada, et need siis eraldi rendioksjonile panna. Põllumajandusettevõtte juht on sellisele kavale kindlalt vastu ning leiab, et riik sõidab neist lihtsalt üle.