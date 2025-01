Politsei otsib 16-aastast Alexit ja 15-aastast Kevinit

Alex lahkus oma Valgas asuvast kodust pühapäeva õhtupoolikul ning jättis perele sõna, et läheb sõbrale külla. Koju tagasi poiss aga ei pöördunud ning välja on lülitatud ka tema mobiiltelefon. Kevin lahkus Maarjamaa hariduskolleegiumist 15. jaanuaril. Poisid on sõbrad ja suure tõenäosusega liiguvad koos ringi. Kõigi eelduste kohaselt viibivad nad kas Valgas või Tartus, kuid välistatud ei ole ka teised piirkonnad.