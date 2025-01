Kas vallavalitsus võiks kahepereelamuks valetatud kortermaja kasutusloa tühistada?

Saialille 37 on praegu veel tühi, kuid maja kaks hiiglaslikku korterit on jaotatud kuueteistkümne usaldusühingu vahel, mis võimaldab sealseid kodusid müüa kaasomandina. Ka väljanägemise poolest on tegu kortermajaga.

Tõrvandis hiljuti kerkinud kahekorruseline ning enam kui 800-ruutmeetrise põrandapinnaga Saialille 37 maja on kirjade järgi kahepereelamu. Möödunud aasta lõpus jaotas aga omanik need kaks korterit kaas­omandisse nii, et tekkis faktiliselt 16 eraldiseisvat kodu. Kaasomandis elupindade müük ei ole midagi uut ega erilist, kuid kuna kõnealusel juhul on õhus pettusekahtlus, võib vallavalitsus lasta maja kasutusloa tunnistada kehtetuks.