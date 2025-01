Siuru alla tulevat varjendit ei olnud esialgses projekteerimiskavas. Eilsel linnavalitsuse istungil see sinna lisati.

Järgmisel aastal peaks algama Tartu südalinna kultuurikeskuse Siuru ehitus. Hoone üle, mis võtab enda alla pea poole keskpargist, on olnud üksjagu rõõmuhõiskeid, kuid ka pahameelt. Nüüd aga paistab suurem osa tugevaid emotsioone möödas olevat ning inimesed on leppinud tõsiasjaga, et Siuru keskus tuleb.