ARVUSTUS Maailma esimene multisürrealismi näitus paistab silma värvirikkusega

Ruus teab, et uued kunstivoolud tekivad siis, kui lisaks intrigeerivalt mõjuvale uuele maalimisviisile on autoritel ka isiklik sarm. Selle viimasega on tal läinud nii üle võlli, et see mõjub aastanäitusel, mida ta nimetab ka maailma esimeseks multisürrealismi näituseks, hoopis vaimuka eneseirooniana.