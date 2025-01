Portaali Tark Tee andmetel on teisipäeva pealõunaks muutunud paljudes Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti piirkondades teed väga libedaks. Nii on vastav ohtu kujutav punane märge nii Paide, Jõgeva, Tartu, Otepää kui ka Põlva ümbruses.

Tartus hindab portaal teeolusid veel heaks, kuid linna ümbruses, nii Luunja, Kambja, Viljandi kui ka Jõgevamaa piirkondade suunas on teeilmajaamad märgitud punaselt. See märgibki suurt libedusohtu. Valdavalt on teed neis piirkondades kas lumised või niisked. Samad teeolud on ka Kesk-Eestis.