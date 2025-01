Gren laiendas Raadil mitme kilomeetri ulatuses kaugküttevõrku

Eelmise aasta juunis Raadil alanud soojatorustiku ehitustööd lõppesid oktoobris ning nüüdseks on kogu projektile väljastatud ka ehitusluba. Laienemine läks maksma üle 2,7 miljoni euro, millest ligi 760 500 eurot kattis toetusena keskkonnainvesteeringute keskus (KIK).

Greni müügi- ja kliendisuhete juht Kadri Uibopuu sõnas, et see on ettevõttele oluline samm, sest projekti kaudu saab Gren pakkuda ka Tartu valla Raadi elanikele energiatõhusaid, paindlikke ja mugavaid kaugküttelahendusi. «Greni kaugküttevõrgu laiendamine toetab nii piirkonna arengut kui ka meie ettevõtte kasvu ja kestlikkuse eesmärkide saavutamist,» leidis ta.