Tartu linna talviste BMX-krossi karikavõistlusi korraldab spordiklubi Velo. Selle treener ja võistluste peakorraldaja Jaan Veeranna ütles, et sõitjate kiirused on eelmiste etappidega võrreldes kasvanud.

See on ka oluline, sest sarja mõte on, et noored suveks vormi lihviksid. Seega annab talvine võistlemine sõitjatele justkui lisamotivatsiooni treenida, leidis Veeranna.